Im Juli 2017 wurde die Geschäftslage von den Speditionen wie von den Unternehmen im Straßengüterverkehr laut dem Ifo-Indikator außergewöhnlich gut beurteilt.

München. Der Juli war für die Speditionen und für Transportunternehmen ein außergewöhnlicher guter Monat. Das geht aus dem Ifo-Indikator hervor, bei dem das Ifo-Institut in München jeden Monat Speditionen und Transportunternehmen zu ihrer derzeitigen Geschäftslage und zu den Erwartungen für die kommenden sechs Monate befragt.

Bester Monat im Straßengüterverkehr seit über einem Jahrzehnt

Die Unternehmen im Straßengüterverkehr hatten den Angaben des Ifo-Instituts zufolge im vergangenen Monat ausgezeichnet zu tun. Der Indikator für die aktuelle Geschäftslage kletterte im Juli auf 36,6 Punkte (ausgedrückt in Prozentsaldo) nach 30,3 Punkten im Vormonat. Diese 36,6 Punkte sind der zweithöchste je ermittelte Wert seit Aufzeichnung der Zahlen im Januar 2015. Nur einmal, im Dezember 2016, bewerten die Transporteure mit 44,1 Punkten die wirtschaftliche Situation besser.

Erwartungen nicht so euphorisch

Immer noch gut, aber längst nicht so euphorisch fallen die Ergebnisse für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten aus. Der Indikator verbesserte sich bei den Unternehmen im Straßengüterverkehr von 5,6 Punkten im Juni auf 11,3 Punkte im Juli. Somit werden die Aussichten wieder etwas freundlicher beurteilt. Aber: Alleine im Jahr 2017 gab es vier Monate, in denen die Erwartungen der Transporteure besser ausgefallen sind.

Das Geschäftsklima im Straßengüterverkehr – gebildet aus den Angaben zu der aktuellen Situation und zu den Erwartungen – betrug im Juli 23,6 Punkte nach 17,6 Punkte im Vormonat. Nur einmal gab es bisher einen höheren Wert, und zwar im Dezember 2016 (28,7 Punkte).

Auch bei den Spediteuren brummt das Geschäft

Auch für die Spediteure läuft das Geschäft derzeit mehr als rund. Der Indikator für die aktuelle Geschäftslage liegt im Juli noch höher als im Straßengüterverkehr, und zwar bei 49,4 Punkten nach 44,9 Punkten im Juni. Das ist der höchste Wert seit März 2008.

Ähnlich wie bei den Unternehmen im Straßengüterverkehr zeigen sich die Spediteure bei den Erwartungen für die kommenden sechs Monate deutlich zurückhaltender. Im Juli ermittelten die Ifo-Konjunkturforscher 19,5 Punkte. Das bedeutet gegenüber dem Vormonat (20,6 Punkte) sogar eine leichte Verschlechterung.

Das Geschäftsklima bei den Spediteuren lag im Juli bei 34,0 Punkten nach 32,4 Punkten im Juni. Das ist seit dem Boom 2008 der höchste Wert, sieht man vom November 2016 ab, als das Geschäftsklima 35,3 Punkte erreichte. (cd)