Der Industriedienstleister aus Weimar hat insgesamt 1,7 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Weimar. Der Weimarer Industriedienstleister Ibu-Tec hat ein neues Logistikzentrum in Nohra (Kreis Weimarer Land) in Betrieb genommen. Von dort würden nun die Produktionsanlagen im Stammwerk in Weimar beliefert, teilte das börsennotierte Unternehmen am Montag mit. Zudem erhalte der Standort in Weimar die Möglichkeit, zusätzliche Forschungs- und Produktionskapazitäten zu schaffen. Investiert worden seien 1,7 Millionen Euro. Der neue Logistikbereich mit 8700 Quadratmetern Nutzfläche sei Teil der Expansionsstrategie des Unternehmens.

Ibu-tec war Ende März an die Börse gegangen. Der Industriedienstleister beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 150 Mitarbeiter. Die Firma entwickelt unter anderem Pulverwerkstoffe für die Batterien von Elektroautos oder für stationäre Speicher für Ökostrom, aber auch für Autokatalysatoren. (dpa/sno)