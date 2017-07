Die Unternehmen Honold und LTS haben ein 50-Prozent Joint Venture für die logistische Abwicklung im Geschäftsfeld Aerospace/Verteidigung gegründet.

Augsburg/Neu-Ulm/Nordenham. Das Logistikunternehmen Honold hat mit der Firma LTS ein 50-Prozent Joint Venture für die logistische Abwicklung im Geschäftsfeld Aerospace/ Verteidigung am Standort Augsburg gegründet. Das Joint Venture investiert über 14 Millionen Euro am Standort in Augsburg und wird 150 Mitarbeiter neu einstellen. Der Auftraggeber ist die Airbus Tochter Premium Aerotec.

Der Standort Augsburg ist mit seinen rund 4000 Beschäftigten in vier Teilwerken Zulieferer für Großbauteile für Airbus. Das Portfolio umfasst insbesondere die Fertigung und Montage von Rumpfteilen und hochbelasteten Strukturkomponenten für zivile und militärische Flugzeugprogramme. Die Logistik wird zukünftig in einem neuen Logistikzentrum auf rund 17.000 Quadratmeter durchgeführt, welches vom Auftraggeber errichtet wird. Das Joint Venture wird unter anderem in eines der modernsten automatischen Behälter-Lager des österreichischen Herstellers TGW investieren. Die Logistik wird sich um die Produktionsversorgung (Just in Sequence), die innerbetriebliche Werkslogistik sowie die Bereitstellung für die Distribution an die europäischen Werke des Auftraggebers kümmern.

Beide Firmen sind bereits im Aerospace-Umfeld tätig für Kunden aus dem Bereich Luftfahrt und Verteidigung. Das Joint Venture soll das Know-how beider Mittelständler für dieses Projekt bündeln. Beide Gesellschafter sind inhabergeführte Familienunternehmen, sie sind partnerschaftlich verbunden und bereits langjährig am Standort Augsburg engagiert. (tb)