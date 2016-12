Die beiden Hellmann-Top-Manager Jürgen Burger und Felix Scherberich hören in dem Osnabrücker Speditions- und Logistikunternehmen auf.

Osnabrück. Das Logistikunternehmen Hellmann Worldwide Logistics startet mit Veränderungen in der Führungsstruktur ins neue Jahr. Jürgen Burger, bisher Mitglied der Geschäftsführung und dort für den Landverkehr verantwortlich, wird das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Das Bestätigt das Unternehmen auf Anfrage der VerkehrsRunschau.

Burgers Aufgabe wird nun Mathias Magnor übernehmen – nebens seiner Aufgabe als Chief Executive Officer (CEO) der deutschen Landesorganisation von Hellmann Worldwide Logististics. Jürgen Burger war zudem im Executive Board als Chief Digital Officer verantwortlich gewesen. Diese Aufgabe werde derzeit neu besetzt, heißt es. Der Name des Nachfolgers wurde noch nicht genannt.

Zudem wird Felix Scherberich, der bislang als Geschäftsführungsmitglied die Kontraktlogistik geleitet hat, das Unternehmen im Jahr 2017 verlassen. Auch das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage. Seine Position soll neu besetzt werden, heißt es. Der Nachfolger stehe ebenfalls bislang nicht fest.

Erst Anfang November hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass Klaus Hellmann aus der Geschäftsführung in den neu geschaffenen Aufsichtsrat der Hellmann-Gruppe wechselt. Der Aufsichtsrat wurde im Rahmen der neuen Gesellschaftsstruktur zur Vorbereitung des Generationswechsels und zur Neuausrichtung des Unternehmens gegründet. Neben seinem Sitz im Aufsichtsrat der Hellmann-Gruppe übernimmt Klaus Hellmann auch die Geschäftsführung der beiden deutschen Schwestergesellschaften der Hellmann Worldwide Logistics, der Hellmann Internationale Spedition GmbH & Co. KG und der Hellmann Spedition GmbH & Co. KG (früher bekannt als Honold und Kunze). (eh)