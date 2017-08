Im Güterverkehrszentrum Region Augsburg plant Hama Trucks einen Neubau mit Werkstatt- und Büroflächen für ein umfassendes Komplettangebot aus Service, Verkauf und Vermietung von Nutzfahrzeugen.

Augsburg. Hama Trucks hat ein Grundstück mit 28.500 Quadratmetern im Güterverkehrszentrum (GVZ) Region Augsburg gekauft. Der europaweit tätige Komplettanbieter für Nutzfahrzeuge plant auf der Grundstücksfläche eigenen Angaben zufolge Werkstatt- und Bürogebäude. Die Investitionssumme beträgt demnach 8,5 Millionen Euro. Auf dem in Nähe der A8 gelegenen Gelände an der Karlsruher/Ecke Koblenzer Straße entsteht ein Neubau mit 3.000 Quadratmetern Werkstatt- und Büroflächen für ein umfassendes Komplettangebot aus Service, Verkauf und Vermietung von Nutzfahrzeugen für kleine und mittlere Unternehmen der Logistikbranche. Die Haller GmbH & Co. KG aus Gersthofen, unter anderem Vertragspartner von Iveco und Fiat Professional, übernimmt als Mieter einen Teil der Gebäude- und Stellflächen.

Fertigstellung 2018

Mit dem Bau auf dem Gelände wird voraussichtlich im November 2017 gestartet. Die Inbetriebnahme ist für 2018 geplant. Hama Trucks wird mit elf Mitarbeitern in das neue Gebäude einziehen und plant weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze in Büro und Werkstatt. Haller verlagert seinen bisherigen Standort in Gersthofen inklusive der 40-köpfigen Belegschaft ins GVZ Region Augsburg.

Ausschlaggebend für die Investition war laut Hama die direkte Lage am Kreuzungspunkt der A8 Stuttgart-München und der Bundesstraße zwischen Donauwörth und Landsberg. „Kurze Wege zum Komplettangebot im Nutzfahrzeugservice, das ist es, was wir unseren Kunden bieten möchten. Mit dem Standort im GVZ verkürzen wir die Fahrzeiten für Firmen aus der Region signifikant. Die direkte Lage an der Autobahn hat uns sofort überzeugt“, erklärt Claudia Schütz, Geschäftsführerin Hama Trucks.

Das Angebot von Hama Trucks umfasst den An-/Verkauf, Mietkauf und Vermietung von Nutzfahrzeugen mit Komplettservice vom Fuhrparkmanagement bis zur Maut. Die Hama-Trucks-Gruppe erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro und beschäftigt derzeit 32 Mitarbeiter. (mh)