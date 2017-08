Mit einem neuen Lagerhallen-Komplex will das belgische Transport- und Logistikunternehmen einen zweiten Hauptsitz etablieren.

Genk. Das belgische Transport- und Logistikunternehmen H. Essers aus Genk hat seinen Standort in der rumänischen Hauptstadt Bukarest durch den Kauf von 150.000 Quadratmetern Land auf 260.000 Quadratmeter erweitert. Auf der zusätzlichen Fläche soll bis Ende Oktober eine neue, 10.000 Quadratmeter große Lagerhalle entstehen, teilte das Unternehmen mit. Sie ist als Ergänzung zu der bereits bestehenden, 2013 eröffneten Lagerhalle (33.000 Quadratmeter) geplant.

Mit dem neuen Lagerhallen-Komplex will H. Essers Bukarest als zweiten Hauptsitz des Unternehmens etablieren, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Von Rumänien aus sollen die strategischen Pläne zur Erweiterung des Osteuropageschäfts koordiniert werden. Gleichzeitig soll der Standort Bukarest als Hub zwischen Zentraleuropa und der Türkei dienen.



Durch den Ausbau des Standorts Bukarest, in den H. Essers sieben Millionen Euro investiert, sollen 285 neue Arbeitsplätze entstehen. Aktuell arbeiten in Bukarest 180 Mitarbeiter für die Belgier, in Rumänien insgesamt 850. Dort erwirtschaftet das Unternehmen zurzeit einen Umsatz von 60 Millionen Euro. Der jährliche Gesamtumsatz des Familienunternehmens, das weltweit 5400 Mitarbeiter in 15 Ländern beschäftigt und auch einen deutschen Standort in Frankenthal unterhält, beläuft sich aktuell auf 571 Millionen Euro. (kw)