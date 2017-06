Der Ex-Bahnchef tritt sein neues Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der HHLA nun offiziell an.

Hamburg. Ex-Bahnchef Rüdiger Grube ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Auf seiner konstituierenden Sitzung habe der Aufsichtsrat Grube zum neuen Vorsitzenden gewählt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der 65-Jährige, der mit seiner Frau, der Fernsehköchin Cornelia Poletto, in Hamburg lebt, tritt damit die Nachfolge von Peer Witten an, der altersbedingt ausschied.

Rüdiger Grube wurde 1951 in Hamburg geboren. Nach seiner Ausbildung zum Metallflugzeugbauer studierte er Fahrzeugbau und Flugtechnik in Hamburg. Danach absolvierte er ebenfalls in Hamburg ein Studium der Berufs- und Wirtschaftspädagogik und promovierte 1986 an der Universität Kassel.

Seinen beruflichen Werdegang begann Rüdiger Grube bei der Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH. Anschließend wechselte er zur Deutschen Airbus GmbH. Von 1992 bis 1996 bekleidete Dr. Grube verantwortliche Führungspositionen bei der Deutschen Aerospace AG, die 1995 in Daimler-Benz Aerospace AG umbenannt wurde. Bis auf eine kurze Unterbrechung blieb Dr. Grube bis 2009 beim Daimler-Konzern. Zunächst war er als Senior Vice President und Leiter Konzernstrategie tätig. 2001 wurde er in den Vorstand berufen und verantwortete dort die Bereiche Konzernentwicklung, Mergers & Acquisitions, Informationstechnologie sowie Beteiligungen. Seit 2004 war er außerdem für die Nordasien-Aktivitäten des Konzerns verantwortlich. Von 2009 bis Januar 2017 war Grube Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Dort war er Ende Januar im Streit um eine Vertragsverlängerung überraschend zurückgetreten. (dpa/sno)