Der Express- und Kurierdienstleister baut sein zentrales Sortierzentrum im hessischen Niederaula für mehr als zehn Millionen Euro aus, um mehr Sendungen abwickeln zu können.

Niederaula. GO! Express & Logistics erweitert sein zentrales Sortierzentrum im hessischen Niederaula. Nach Fertigstellung sollen mehr als 7600 Quadratmeter Hallennutzfläche sowie reichlich Platz für Büro-, Sozial- und Lagerräume zur Verfügung stehen, teilte der Spezialist für den Expressversand und besonders zeitkritische Sendungen mit. Anlass ist der stetige Zuwachs des Sendungsvolumens. Deshalb sind unter anderem 70 zusätzliche Tore für Transporter und Lkw geplant.

Die Erweiterung des Zentral-Hubs soll nach Unternehmensangaben künftig die Sortierung von 10.500 Colli pro Stunde ermöglichen. Zur Bearbeitung dieser Mengen werde das Team am Standort um bis zu 30 Mitarbeiter im Umschlag aufgestockt. Der Ausbau des bestehenden Hubs erfolgt laut GO! ab sofort im laufenden Betrieb und wird voraussichtlich im Mai nächsten Jahres abgeschlossen sein. Der Express- und Kurierdienstleister investiert dafür nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Euro in das Bauprojekt. (ag)