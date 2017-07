Ab sofort verstärken fünf Standorte in den Vereinigten Staaten das globale Netzwerk des Logistikdienstleisters.

Lauterach. Das österreichische Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat eine eigene Landesorganisation in den USA gegründet. Dort gehen ab sofort fünf neue Standorte unter der Kernmarke Gebrüder Weiss an den Start: Atlanta, Boston und Los Angeles werden zu 100 Prozent aus einem ehemaligen US-Joint Venture übernommen. Zwei weitere Standorte eröffnet das Unternehmen in New York und Chicago, der neuen Zentrale von Gebrüder Weiss USA. Insgesamt werden rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten beschäftigt, teilte das Unternehmen mit.

Neben verschiedenen Transportdienstleistungen, mit Schwerpunkt Luft- und Seefracht, will Gebrüder Weiss an seinen neuen Standorten nun auch spezifische Logistiklösungen anbieten. Das Spektrum reicht dabei von Warenlagerung und lokaler Distribution bis hin zu E-Commerce-Lösungen inklusive Webshop-Systemen.

Auch in den chinesischen Handelszentren baut Gebrüder Weiss seine Präsenz weiter aus: Die kürzlich eröffneten Standorte in Hongkong und Shenzhen werden seit 1. Juli durch ein Repräsentationsbüro in Zhanjiang im Süden der Guangdong-Provinz unterstützt. Noch in diesem Sommer soll die Eröffnung eines weiteren Büros in Guangzhou folgen. In Deutschland werden die Luft- und Seefracht-Standorte Hamburg und Frankfurt nun auch durch ein Büro am Düsseldorfer Flughafen ergänzt. Im Laufe des Jahres eröffnet das Logistikunternehmen ferner zwei weitere Büros in München und Stuttgart. (sno)