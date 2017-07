Die Dematic-Übernahme im vergangenen Jahr macht sich bezahlt: Umsatz und Gewinn des Konzerns zogen deutlich an.

Wiesbaden. Europas größter Gabelstapler-Hersteller Kion hält Kurs. Zur Jahresmitte bestätigte Konzernchef Gordon Riske die Prognose fürs Gesamtjahr. „Auch im zweiten Quartal entwickelte sich der weltweite Stapler- und Lagertechnikmarkt sehr gut”, erklärte er am Mittwoch am Sitz in Wiesbaden.

Nicht zuletzt dank der Milliarden-Übernahme des US-Unternehmens Dematic im vergangenen Jahr stieg der Auftragseingang im zweiten Quartal um rund 38 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro. Der Umsatz verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro. Unterm Strich blieben 108 Millionen Euro als Gewinn hängen und damit 69 Prozent mehr als vor einem Jahr. (dpa)