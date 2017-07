Der Betreiber des Frankfurter Flughafens hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Zuwachs des Cargo-Volumens um 4,8 Prozent verzeichnet.

Frankfurt am Main. Fraport hat im ersten Halbjahr 2017 mehr Fracht umgeschlagen als im Vergleichszeitraum 2016. Der Betreiber des Flughafens Frankfurt meldete am Mittwoch ein Cargo-Volumen von 1,1 Millionen Tonnen. Damit lag der Frachtaufkommen um 4,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies sei der höchste Halbjahreswert seit sechs Jahren, hieß es in einer Pressemitteilung. Auch im jüngsten Berichtsmonat Juni verzeichnete der Konzern mit 188.256 Tonnen ebenfalls einen Zuwachs – er lag bei 4,7 Prozent und sei vor allem auf die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung insbesondere im Industriesektor der Eurozone zurückzuführen. (ag)