Der neue französische Minister für Umwelt und Solidarität will den alten Plan "in einer recht nahen Zukunft" umsetzen.

Paris. Der neue französische Minister für Umwelt und Solidarität, Nicolas Hulot, will eine alte Ankündigung wahr machen und die Steuern für Diesel denen für Benzin anpassen. Das bekräftigte die Nummer zwei der Regierung in Interviews mit den Fernsehsendern RMC und BFM TV. Bislang kostet der Dieseltreibstoff an den französischen Tankstellen weniger als Benzin, weshalb außer den Transporteuren auch die große Masse der Autofahrer noch heute Diesel tankt.

Die Bemühungen der Vorgängerregierung gingen schon in den letzten beiden Jahren in dieselbe Richtung. Die Dieselsteuer wurde um einen Cent pro Liter angehoben und die für Benzin ihrerseits um einen Cent gesenkt. Der Unterschied zwischen beiden beträgt aber immer noch rund 17 Cent. Wann die Angleichung erfolgen wird, ließ der Minister offen und meinte, dies werde „in einer recht nahen Zukunft“ sein.Bisher war das Vorhaben insbesondere bei den Verbänden des Straßengütertransports auf massive Ablehnung gestoßen. (jb)