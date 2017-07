Ab 2040 soll Schluss sein mit den Verbrennern. Frankreichs Regierung will den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor beenden.

Paris. Frankreich will den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2040 stoppen. Das sagte Umweltminister Nicolas Hulot am Donnerstag bei der Vorstellung des Klimaplans der neuen französischen Regierung. Nach dem Austritt der USA aus dem UN-Klimaabkommen will Paris seine eigenen Klimaschutzziele verschärfen, Frankreich soll bis 2050 klimaneutral werden. Das bedeutet, dass nur so viel klimaschädliches Treibhausgas CO2 ausgestoßen wird, wie etwa durch Wälder und Speichertechniken aus der Atmosphäre geholt werden kann.

Bislang sieht das französische Energiewendegesetz bis Mitte des Jahrhunderts eine Verringerung der Emissionen um 75 Prozent gegenüber 1990 vor. (dpa)