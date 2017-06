Mit 18.000 zusätzlichen Quadratmetern Distributionsfläche verfügt Fercam in Bologna nun über ein Logistikzentrum mit insgesamt 40.000 Quadratmetern

Bologna. Nach zwei Jahren gelten die Erweiterungsarbeiten des Logistikzentrums von Fercam am GVZ Bologna als abgeschlossen. Mit 18.000 zusätzlichen Quadratmetern Distributionsfläche verfügt Fercam in Bologna nun über ein Logistikzentrum mit insgesamt 40.000 Quadratmetern und 126 Laderampen, die gleichzeitig für die Be- und Entladung genutzt werden können.

Wie das in Südtirol ansässige Unternehmen verlauten ließ, handele es sich bei der Niederlassung am GVZ Bologna um einen der wichtigsten Firmenstandorte überhaupt, der für eine optimierte und effiziente Supply Chain bekannt sei. Von den 40.000 Quadratmetern Gesamtfläche entfallen 31.000 Quadratmeter auf die Lager, die Platz für rund 65.000 Paletten bieten. Der Rest des Zentrums ist für das Verladen von Ware vorgesehen, weitere 2000 Quadratmeter beherbergen Büros und Verwaltungsfläche.

Das GVZ Bologna sei vor allem aufgrund seiner zentralen Lage unabdingbar, betonte das Unternehmen. 90 Verbindungen vom GVZ an nationale und internationale Bestimmungsorte seien pro Nacht garantiert. Die Kosten für die Erweiterungsarbeiten, zu der auch eine Ausstattung des Logistikzentrums mit einer Photovoltaikanlage zählte, beziffert Fercam auf elf Millionen Euro. Damit belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten für das Distributionszentrum in Bologna auf rund 27 Millionen Euro. (nja)