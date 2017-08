Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen hat mit der Fercam Doo Beograd eine neue Tochtergesellschaft gegründet, die zum Monatsanfang ihren Betrieb aufgenommen hat.

Bozen/Beograd. Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen Fercam hat eine neue Tochtergesellschaft in Serbien gegründet. Die Fercam Doo Beograd hat ihren Sitz in Belgrad und wird vom serbischen Logistiker Marko Kambic geleitet. Gemeinsam mit aktuell drei und künftig fünf serbischen Mitarbeiten kümmert er sich vor allem um die Abwicklung von europaweiten Komplett- und Teilladungsverkehren. Das gab Fercam per Mitteilung bekannt.

Die neue Tochtergesellschaft wird sich nach Unternehmensangaben vorerst auf die Straßenverkehre konzentrieren, die der rege Handelsaustausch zwischen Italien und Serbien sowie die Belieferung der europäischen Märkte mit in Serbien gefertigten Gütern erforderlich machen. Es handelt sich dabei vor allem um Betriebe aus den Bereichen Textil, Automotive und Haushaltsgeräte.

Durch seine geographisch günstige Lage im Zentrum der Balkanhalbinsel nimmt Serbien eine zunehmend wichtige Rolle als Zugang für die Märkte in Montenegro, Mazedonien, Kosovo sowie Bosnien und Herzegowina ein, wobei auch die europäischen Märkte in Deutschland und Großbritannien zu den stark befahren Verkehrsrelationen zählen.

Fercam ist in Italien mit 63 Niederlassungen und europaweit mit weiteren 22 Standorten vertreten. Das Unternehmen zählt derzeit nach eigenen Angaben rund 1900 Angestellte und 3000 externe Mitarbeiter. 2016 wurde ein Umsatz von knapp 700 Millionen Euro erwirtschaftet. (sno)