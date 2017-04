W.A.G. Payment Solutions, tschechischer Anbieter von Tank- und Servicekarten, startet eine Marktoffensive in Deutschland. Kunden sollen dabei vor allem von niedrigen Kraftstoffpreisen profitieren.

Prag. Das bereits in 17 europäischen Ländern aktive Unternehmen W.A.G. Payment Solutions will auch hierzulande den Markt für Tank- und Servicekarten aufmischen. So wird der tschechische Anbieter von Bezahllösungen für Lkw seine Produkte erstmals auf der Messe Transport Logistic in München (9. bis 12. Mai) präsentieren. Die Eurowag Tank- und Servicekarten sollen Dienstleistungen zum Bezahlen von Kraftstoffen, Maut, Waschanlagen, Bußgeldern oder die Rückerstattung von Steuern bündeln. In Deutschland will Eurowag mit einem One-Stop-Shopping-Konzept die etablierten Wettbewerber herausfordern.

Garantierte Kraftstoffpreise

In diesem Zusammenhang gibt es gleich eine Preisansage aus Prag. Da Eurowag nicht nur als Finanzdienstleiter, sondern auch als Großhändler für Kraftstoffe aktiv sei, könnten Eurowag-Kunden von deutlich günstigeren und vor allem stabilen Preisen profitieren. Man verfüge über ein großes Netz an Tankstellen in ganz Europa, die direkt mit Kraftstoff beliefert werden. Innerhalb dieses Netzwerkes könne Eurowag garantierte Preis innerhalb eines Zeitraums von fünf bis sieben Tagen bieten. Außerdem würden die Tankkarten an über 10.000 weiteren Tankstellen in 25 Ländern inklusive Deutschland und Österreich akzeptiert, heißt es von Unternehmensseite.

Drei Kartentypen zur Auswahl

Je nach Größe und Ausrichtung der Kunden bietet Eurowag drei unterschiedliche Kartentypen: Die Eurowag One Tankkarte richtet sich an große und mittlere Transportunternehmen, die mehr als 10.000 Liter monatlich tanken. Die Eurowag Vector Karte wurde speziell für Speditionen und deren Subunternehmer entwickelt. Das Besondere daran ist, dass Subunternehmer den Kraftstoff direkt über Eurowag abrechnen können und dabei von den Preisvorteilen der Großabnehmer profitieren. Die auftraggebenden Spediteure erhalten zugleich eine Provision für jede Kraftstoff- und Mauttransaktion. Für kleinere Transportunternehmen mit einem Tankvolumen von unter 10.000 Litern pro Monat wurde schließlich die Prepaid-Karte Eurowag Easy konzipiert, die ohne Bankgarantie auskommt.

Online-Plattform zur Steuerung und Kontrolle

Abgerundet wird das Konzept von einer Online-Plattform, auf der Kunden sämtliche Transaktionen kontrollieren und steuern, auf Reports und Analysen zurückgreifen und zahlreiche Zusatzfunktionen wie etwa die Limitierung des Tankvolumens nutzen können.

Der Mautabrechnungs-Service für derzeit 17 Länder ist ein weiterer zentraler Bestandteil der Eurowag-Strategie. Zusätzlich bietet Eurowag ein selbst entwickeltes Telematiksystem für Lkw und Pkw. (mh)