Der Containerterminalbetreiber reagiert auf den Mengenzuwachs am Jade-Weser-Port. Die Mitarbeiter sollen von 400 auf 600 aufgestockt werden.

Wilhelmshaven. Der Containerterminalbetreiber Eurogate verzeichnet nach eigenen Angaben ein gestiegenes Interesse und Wachstum am Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven. Seit Mai habe sich der monatliche Containerumschlag im Linienverkehr verdoppelt.

Um der steigenden Zahl der Anläufe am Jade-Weser-Port gerecht zu werden und das Wachstum weiter zu fördern, will Eurogate deutlich mehr Personal einstellen. Ein umfangreiches Neueinstellungsprogramm siehe vor, die aktuelle Zahl der Beschäftigten am Standort Wilhelmshaven von derzeit 400 auf bis zu 600 Mitarbeiter zu erhöhen. Das sei Teil eines Zukunftsprogramms.

Doppelte Umschlagszahlen verlangen mehr Mitarbeiter

Mit zwei Großallianzen und ihren weltgrößten Containerschiffen kommen höhere Umschlagsvolumina in die Seehäfen, die von den Containerterminalbetreibern schnell und effizient abgefertigt werden müssen, heißt es in einer Mitteilung des Terminalbetreibers. Um seine Marktposition weiter auszubauen, benötige Eurogate in den nächsten zwei Jahren bis zu 200 neue, vor allem gewerbliche Mitarbeiter.

„Seit der Konsolidierung von vier auf drei Großallianzen haben sich unsere monatlichen Umschlagszahlen verdoppelt. Jetzt geht es darum, die Zukunft und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern“, sagt Mikkel Andersen, Geschäftsführer des Eurogate Container Terminals Wilhelmshaven. (jt)