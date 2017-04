Mit dem TGE mischt der Münchner Hersteller erstmals in der Transporter-Klasse mit. 20.000 Einheiten sollen pro Jahr abgesetzt werden.

Wrzesnia/Polen. Einen Monat nach dem Verkaufsstart ist in Wrzesnia (Polen) der erste, serienmäßige MAN TGE vom Band gelaufen. Der silberne Kastenwagen mit kurzem Radstand und Hochdach wird vom MAN-Werk in München eingesetzt werden. Der TGE ist mit dem neuen VW Crafter baugleich und wird gemeinsam mit diesem in dem extra dafür neu errichteten Werk montiert. Besonders die hohen Qualitätsstandards heben die MAN-Verantwortlich hervor. Die Rohkarosse wird während des Zusammenbaus auf mehreren Geometrie-Stationen immer wieder durch automatisierte Laser und Digitalkameras auf Maßhaltigkeit geprüft. Käufer erhofft sich MAN auch durch sein professionelles und auf die Bedürfnisse von Nutzfahrzeug-Kunden zugeschnittenes Verkaufs- und Servicenetz. Bis zu 20.000 TGE-Einheiten plant man so jährlich abzusetzen. (bj)