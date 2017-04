In 17 Tagen von London nach Yiwu – der Güterzug zwischen Großbritannien und China soll künftig regelmäßig verkehren.

London. Erstmals hat ein Güterzug aus Großbritannien seine Fahrt Richtung China aufgenommen. Nach 17 Tagen Fahrt soll der Güterzug am 27. April in der ostchinesischen Stadt Yiwu ankommen, berichten britische Medien. Die Güterzugverbindung zwischen Großbritannien und China soll in Zukunft regelmäßig funktionieren.

Sie ist als Teil der neuen Seidenstraße geplant, die China als Gütertransportweg in der „One Belt – One Road“-Initiative der chinesischen Regierung zwischen China und Europa auf dem Landweg aufbaut. Vom DP World London Gateway in Stanford-le-Hope zieht laut Zeitschrift „Logisticsmanager“ eine DB Cargo Lokomotive den Zug zunächst durch den Eurotunnel hindurch bis nach Duisburg. Von dort soll die in der Schweiz ansässige InterRail Europe GmbH den Zug durch Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan und China den Rest der insgesamt gut 12.000 Kilometer bis nach Yiwu bringen.

Whiskey, Softdrinks und Babynahrung für China

Der Zug besteht aus 30 Containern, die mit Gütern aus dem Vereinigten Königreich gefüllt sind: britischer Whiskey, Softdrinks, Vitamine, Babynahrung und Medikamente. Großbritanniens Minister für internationalen Handel sagte, die Zugverbindung sei ein Beweis für die „global riesige Nachfrage nach Qualitätsprodukten aus Großbritannien“. Vor drei Monaten war der erste Güterzug in anderer Richtung, beladen mit chinesischen Produkten, von China nach Großbritannien gefahren. (kw)