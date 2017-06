Im Zuge der Kooperation mit Cargolux wird die arabische Frachtfluggesellschaft ab sofort einmal wöchentlich von Dubai aus den Flughafen Luxemburg ansteuern.

Dubai/Luxemburg. Emirates SkyCargo hat diese Woche den ersten der künftig regelmäßigen Frachtflüge nach Luxemburg durchgeführt. Am 12. Juni ist das Flugzeug aus Dubai in Luxemburg gelandet. Der Frachtbetrieb zwischen Luxemburg und Dubai ist einer der ersten Schritte bei der Umsetzung der strategischen operativen Partnerschaft zwischen Emirates SkyCargo und Cargolux, die im Mai dieses Jahres angekündigt wurde.

Die strategische Partnerschaft zwischen Emirates und der luxemburgischen Frachtfluggesellschaft soll Kunden beider Anbieter eine breitere Palette von Zielen und Services anbieten. Der neue Frachtdienst von Emirates SkyCargo ergänzt den dreimal wöchentlichen Dienst, den Cargolux bereits zum Flughafen Dubai World Central betreibt und erhöht so die Anzahl der Frachtverbindungen zwischen Luxemburg und Dubai.

Einmal wöchentlich von Dubai nach Luxemburg

Die Bodenabfertigung der Fracht der Emirates Flugzeuge wird in Luxemburg von Cargolux übernommen, während in Dubai die Cargolux-Flüge von Emirates abgefertigt werden, sodass ein nahtloser Transitverkehr zwischen den beiden Luftfrachtbetreibern ermöglicht werde, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmen.

Emirates wird auf der Strecke sein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 777 einsetzen, das über eine Frachtkapazität von über 100 Tonnen verfügt. Die Boeing soll ab sofort jeden Montag um 13.25 Uhr Ortszeit in Luxemburg landen und um 15.25 Uhr am selben Tag zum Flughafen Dubai World Central zurückkehren. (jt)