Bernd Kaindlsdorfer übergibt die Geschäftsführung der deutschen KLVrent an den Alleingesellschafter.

Trostberg. Beim Nutzfahrzeugvermieter KLVrent hat ein Wechsel an der Unternehmensspitze stattgefunden. So wird sich Bernd Kaindlsdorfer, seit 2012 in seiner Doppelfunktionen als geschäftsführender Gesellschafter in der österreichischen KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH und Geschäftsführer bei der deutschen KLVrent, künftig auf den österreichischen Markt konzentrieren. Die Geschäftsführung der deutschen KLVrent werde an den nunmehrigen Alleingesellschafter Thomas Eberl übergeben, teilt das Unternehmen mit.

Wichtiger Baustein im Mittelstandsnetzwerk

Eberl, Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition im oberbayrischen Aiging bei Traunstein, hatte Ende 2016 alle Anteile der deutschen KLVRent übernommen. Eberl strebt nach eigenen Angaben an, den Vermieter als einen wichtigen Baustein im Mittelstandsnetzwerk der Logistik zu positionieren. Darüber hinaus sieht er für die gesamte Eberl-Gruppe interessante Synergien, die mit der Anschaffung, dem Betrieb und der Verwertung von Nutzfahrzeugen einhergehen. (mh)