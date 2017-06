Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in der Logistik wächst. Doch um mit dem Wachstum der Branche Schritt zu halten, reicht das nicht.

Berlin. Der Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung“ erfreut sich seit einigen Jahren wieder stärkerer Beliebtheit. 2016 entschieden sich 5610 Auszubildende für den Einstieg in diesen Beruf mit Perspektive. Dass es sich beim Berufsbild nicht um eine Männerdomäne handelt, belegt der hohe Frauenanteil in Höhe von 39 Prozent, berichtet der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV). „Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen hält allerdings noch nicht mit dem Wachstum der Branche Schritt“, bedauert DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster.

„Je nach Engagement und interner Qualifikation sind nach der Ausbildung die Karrierechancen in der Logistikbranche auch ohne zusätzliches Studium sehr hoch“, macht Huster deutlich. Viele ehemalige Auszubildende arbeiteten bereits nach kurzer Zeit in leitenden Positionen, nicht selten auch in Auslandsniederlassungen ihrer Ausbildungsbetriebe, führt er an. Ferner seien deutsche Absolventen auch im internationalen Umfeld angesehene Fachkräfte, da das System der dualen Berufsausbildung im internationalen Vergleich ein Vorzeigemodell sei. Anders als in anderen Ländern, wo die berufliche Ausbildung nahezu ausschließlich in schulischer Umgebung erfolgt, werde in Deutschland im Durchschnitt an vier Tagen pro Woche im Ausbildungsbetrieb und an einem Tag in der Berufsschule ausgebildet.

Imagefilm soll Lust auf Logistik machen

Um für Nachwuchs in der Logistik zu werben, hat der Verband nun seinen Imagefilm „Berufswelt Spedition und Logistik“ aktualisiert, der auf der Seite des DSLV online angeschaut werden kann. Zielgruppe sind vor allem Schulabgängerinnen und -abgänger, deren Interesse an den verschiedenen Berufsbildern der Logistik – neben dem/der „Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung“, die „Fachkraft für Lagerlogistik“ und der/die „Berufskraftfahrer/in“ im Rahmen einer dualen Ausbildung geweckt werden soll. Der Film steht auch zum Download bereit. Er ist unter dem folgenden Link zu finden: https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_berufswelt.html. (sno)