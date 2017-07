Die Verkehrs-Staatssekretärin möchte mit dem Nachbarland im Bereich der Logistik stärker kooperieren.

Paris. Bei einem mehrtägigen Frankreichbesuch und einem Zusammentreffen mit mehreren Unternehmern hat sich die Staatssekretärin beim deutschen Bundesverkehrsminister, Dorothee Bär, unter anderem auch über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Logistikbereich geäußert. Bislang habe diese keine besondere Priorität gehabt. Bär verwies jedoch auf eine im vergangenen Jahr mit Paris geschlossene Vereinbarung zur Errichtung eines grenzüberschreitenden Projekts auf der A 9, mit dem unter Realbedingungen unter anderem das autonome Fahren getestet werden soll.

Insgesamt gehe es Deutschland jetzt darum, in Sachen Logistik nicht mehr wie bisher ausschließlich im nichteuropäischen Ausland aktiv zu werden, sondern nun auch die diesbezüglichen Kontakte mit den EU-Ländern zu vertiefen. Ziel sei, die Leistungskraft des alten Kontinents in den Bereichen Logistik und Transport so zu stärken, dass Europa hier selbst mit den USA und China rivalisieren könne. Und deshalb verstehe es sich von selbst, dass das erste Land, das sie im Sinne dieser Perspektive besuche, Frankreich sei, „einer unserer nächsten Nachbarn und wichtigster Verbündeter.“

Befragt, was ihr auf ihrer Erkundungs- und Kontaktreise besonders gefallen habe, erwähnte die Staatssekretärin die Nutzung der Seine für die Cityversorgung der Handelsgruppe Franprix in Paris. Auch in Deutschland gebe es viele Städte, durch die ein Strom oder ein Fluss fließe. Mit dieser Art von Citylogistik sei man an der Seine schon „viel weiter“ als an Rhein, Main oder an der Isar in München, habe sie den Eindruck.

Auf der Besuchsliste von Dorothee Bär standen unter anderem die Autohersteller PSA und Renault, der Projektbetreiber Cargo Rail Express Euro Carex, der Bahninfrastruktur-Betreiber SNCF Réseau und die Innovationsplattform Rolling Lab für nachhaltige Mobilität im urbanen Bereich des Start-up-Förderers Paris&Co. (jb)