Vertreter von Greenpeace erklimmen das Gebäude in Bergsteigerausrüstung und benennen das Ministerium in "Fort NOx" um.

Berlin. Greenpeace-Aktivisten sind vor dem Dieselgipfel auf das Dach des Bundesverkehrsministeriums gestiegen, um mit einem Transparent gegen Luftverschmutzung zu demonstrieren. Am Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr hätten mindestens fünf Aktivisten mit Hebebühnen und Bergsteigerausrüstung das Gebäude erklommen, sagte eine Polizeisprecherin. Dort hängten sie ein meterlanges Plakat mit dem Schriftzug „Willkommen in Fort NOx” auf. Das Kürzel NOx steht für Stickoxide.

Beim Dieselgipfel werde die „ausgediente” Diesel-Technologie verteidigt, als wäre sie das Gold in Fort Knox, schrieb Greenpeace auf Twitter. Noch am Vormittag befanden sich die Aktivisten laut Polizei auf dem Gebäude.

Am Mittwoch verhandeln Vertreter der Autobranche, der Bundesregierung und der betroffenen Länder über Nachrüstungen für Dieselautos, um den Ausstoß von Stickoxiden zu reduzieren. Bereits am Montag hatte Greenpeace mit einer Lichtinstallation am Ministerium gegen den Fortbestand der Diesel-Technologie demonstriert. (dpa)