Die VerkehrsRundschau wünscht Ihnen ein entspanntes Osterwochenende. Dienstag sind wir wieder wie gewohnt für Sie im Einsatz.

Osterhas', Osterhas',

komm mal her, ich sag dir was:

“Hopse nicht an mir vorbei,

bring mir ein großes Osterei!”

(Volksgut)

Die VerkehrsRundschau wünscht all ihren Lesern ruhige und erholsame Ostertage! Ab dem kommenden Dienstag, 18. April, ist die Redaktion wieder wie gewohnt für Sie im Einsatz und versorgt Sie mit aktuellen Nachrichten aus der Welt von Transport und Logistik!