Von Werndorf bei Graz aus werden künftig Pakete in die Regionen Kärnten, Steiermark und Südburgenland verteilt.

Graz. DHL Paket Austria hat sein erstes Logistik-Center in Österreich in Betrieb genommen. Es befindet sich auf dem Areal des Cargo Center in Werndorf bei Graz, der Landeshauptstadt des Bundeslandes Steiermark. Von hier distribuiert DHL die Pakete in die Regionen Kärnten, Steiermark und Südburgenland.

Die 10.000 Quadratmeter große Immobilie, errichtet von Cargo Center Graz und vermietet an DHL, befindet sich auf einem 40.000 Quadratmeter großen Areal mit modernsten Sortieranlagen und einem 1000 Quadratmeter großen Bürogebäude. Das neue Logistik-Center ist das erste, das zweite wird gerade in Wien vom Immobilien-Developer Segro errichtet und im kommenden Jahr von DHL in Betrieb genommen.

DHL Paket tritt in Österreich als starker Konkurrent zur Österreichischen Post auf und will ganz Österreich mit 2000 Paket-Shops überspannen, kündigt Günter Birnstingl, Geschäftsführer von DHL Paket Austria an. Eigenen Angaben zufolge werden 50 Prozent des Paketaufkommens innerhalb Österreichs generiert, die anderen 50 Prozent sind grenzüberschreitende Volumina, die primär aus dem B2C-Online-Handel kommen.

Deutschlands Post hatte sich Anfang vergangenen Jahres von der langjährigen Kooperation mit der Österreichischen Post getrennt und will in Österreich die Nummer zwei im Pakettransport werden. In der österreichischen KEP-Branche wird kolportiert, dass sich die Deutsche Post den Markteinstieg in Österreich 30 Millionen Euro kosten lässt, was Brinstingl allerdings nicht bestätigen will. (mf)