Aufgrund des E-Commerce-Wachstums benötigt DHL Paket weitere Kapazitäten in Ludwigsau nahe Bad Hersfeld. Immobilienentwickler Prologis baut nun eine 35.200 Quadratmeter große Logistikimmobilie, die Übergabe erfolgt ab November.

Düsseldorf/Bonn. Prologis entwickelt für DHL Paket eine 35.200 Quadratmeter große Logistikimmobilie in Ludwigsau nahe Bad Hersfeld, die das Logistikunternehmen langfristig anmieten wird. An diesem über die A4 und A7 gut angebundenen Standort in Hessen betreibt DHL Paket bereits seit zehn Jahren das zentrale Umschlags- und Warenlager für das 2-Mann-Handling, dem Premiumservice für den Transport und die Zustellung schwerer und sperriger Güter. Aufgrund des anhaltenden E-Commerce-Wachstums benötigt DHL Paket weitere Kapazitäten. Die neue Immobilie, die ab November phasenweise übergeben werden soll, umfasst sowohl Lager- als auch Umschlagsflächen. Die Umschlagsflächen allein sind 10.000 Quadratmeter groß. Von hier aus sollen dann Waren innerhalb von 24 Stunden an Endkunden in ganz Deutschland versendet werden.

Bestehender Mietvertrag verlängert

Darüber hinaus hat DHL seinen bestehenden Mietvertrag mit Prologis über die Bestandsfläche von 37.500 Quadratmetern am Standort Ludwigsau verlängert. Mit Inbetriebnahme der neuen Immobilie umfassen die Flächen künftig insgesamt knapp 73.000 Quadratmeter auf einem mehr als 21 Hektar großen Grundstück.

„Die neue Immobilie ist eine Investition in das stark wachsende 2-Mann-Handling-Geschäft. Ludwigsau ist ein zentraler Verkehrs- und Logistikknotenpunkt in Deutschland und damit ideal für unsere Expansionspläne“, betont Dr. Benjamin Rasch, Senior Vice President bei DHL Paket und Geschäftsführer der DHL Home Delivery, die das 2-Mann-Handling-Geschäft betreibt.

Philipp Feige, Director, Market Officer, Prologis Northern Germany, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag für diese hochwertige Fläche erhalten haben und damit unsere langjährige Partnerschaft mit DHL weiter ausbauen können. Aktuell ist dies das einzige Grundstück in dieser Größe, das in der Region verfügbar ist.“ (mh)