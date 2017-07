Das Premiumprodukt aus der Landverkehrssparte von Deutsche Post DHL umfasst nun 105 Regionen in 22 Ländern. Zudem ist die taggleiche Abholung von Sendungen und deren Lieferung vor 12 Uhr möglich.



Bonn. DHL Freight, die Landverkehrssparte von Deutsche Post DHL, hat sein Premiumprodukt für Stückgut (LTL) in Service und Leistung optimiert. Ab sofort sei der Service DHL Freight Eurapid für 105 Regionen in 22 europäischen Ländern verfügbar, teilte der Konzern am Dienstag mit. Durch den Priority-Status der Sendungen seien extrem schnelle und taggenaue Lieferzeiten für alle wichtigen europäischen Wirtschaftsregionen garantiert.

Transporte bis 1000 Kilometer sind laut DHL Freight innerhalb 24 Stunden am Ziel, bis 2000 Kilometer liegt die Laufzeit demnach bei maximal 48 Stunden. Neu am Stückgutservice für Sendungen mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen sei auch die Abholung am selben Tag. An ausgewählten Standorten sei zudem die Lieferung vor 12 Uhr als Zusatzleistung buchbar, hieß es in einer Pressemitteilung.

„Die jüngsten Erweiterungen markieren einen weiteren Schritt im Rahmen unserer neuen Strategie Freight 2020“, erläuterte Uwe Brinks, CEO DHL Freight. Ziel sei es, mit den eigenen Services höchstmögliche Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten. „Unter anderem Kunden aus der Technologie-, Textil- und Modeindustrie wünschen kürzere Laufzeiten und eine zuverlässige Abwicklung.“ Der Relaunch von DHL Freight Eurapid soll dieser Nachfrage gerecht werden und alle wichtigen europäischen Märkte nahtlos miteinander vernetzen.