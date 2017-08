Nach Abschluss eines Pilotprogramms mit Testläufen in den USA, Kontinentaleuropa und Großbritannien führt der Logistikkonzern im Geschäftsfeld Kontraktlogistik global das sogenannte Vision Picking ein.

Bonn. Nach Abschluss eines Pilotprogramms mit Testläufen in den USA, Kontinentaleuropa und Großbritannien führt DHL Supply Chain die Vision-Picking-Lösung jetzt dauerhaft in seinen Lagern weltweit ein. Das teilte die Tochter der Deutschen Post am Mittwoch mit. Die von den DHL-Mitarbeitern getragenen Datenbrillen blenden schrittweise Arbeitsanweisungen und Hinweise ein, zum Beispiel wo sich der gesuchte Artikel befindet und wo er auf dem Wagen zu positionieren ist. Damit entfällt der Bedarf für schriftliche Anweisungen. Der Kommissionierer hat die Hände frei und kann so effizienter und leichter arbeiten.

„Unsere Kunden sind begeistert über die erzielten Produktivitätsverbesserungen und den Einsatz innovativer Technologie in ihren Lagern“, erklärt Markus Voss, Chief Information Officer & Chief Operating Officer bei DHL Supply Chain, den Schritt. Die in unterschiedlichen Branchen wie Informationstechnologie, Handel und Verbrauchsgüter erprobte Technologie sei mittlerweile entsprechend ausgereift, um als standardisierte Kundenlösung eingesetzt werden zu können. Sie erlaubt schnellere und einfachere Abläufe im Lagerbetrieb und führt zu einer um bis zu 15 Prozent höheren Produktivität und einer geringeren Fehlerquote in der Kommissionierung.

DHL arbeitete im Rahmen der Pilotphase mit drei Partnern zusammen: Ubimax stellte die Augmented-Reality-Software xPick bereit. Als Datenbrillen kamen die vor kurzem vorgestellte Glass Enterprise Edition-Brille sowie die Vuzix M100- und M300-Brillen zum Einsatz. (ag)