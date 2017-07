Der Logistikdienstleister will am Wiener Flughafen ein neues Logistikzentrum errichten. Damit steigt die Bedeutung der Luftfracht für den Airport.

Wien. Am Wiener Flughafen Schwechat, dem einzigen großen österreichischen Luftdrehkreuz, kommt der Luftfracht eine immer bedeutendere Rolle zu. Die Deutsche Post DHL Group will dort in zwei Ausbaustufen auf einem 60.000 Quadratmeter großen Areal ein neues Logistikzentrum aus dem Boden stampfen.

„Die Verträge sind gerade unterschrieben worden“, kündigte Günther Ofner, Vorstand der Wiener Flughafenbetriebsgesellschaft Ende Juni im Club der Wirtschaftspublizisten in Wien an. In der ersten Phase sollen dadurch rund 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Je nach Bedarf werde die Anlage erweitert.

Verhandlungen mit britischem Logistikunternehmen

In engen Verhandlungen stehe der Flughafen zudem mit einem international tätigen britischen Logistikunternehmen für eine Betriebsansiedlung auf dem Flughafengelände. „Den Namen können wir noch nicht sagen“, so Ofner.

Es wäre übertrieben, den Interessenten als Brexit-Flüchtling zu bezeichnen. Jedoch habe das Umdenken der Verantwortlichen schon auch etwas mit der aktuellen politischen Situation im Vereinigten Königreich zu tun. Daher sei die Wahrscheinlichkeit eines Vertragsabschlusses „sehr, sehr groß“. (mf)