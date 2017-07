Der Markt für Logistikflächen bleibt stabil auf einem hohen Niveau und wird durch zahlreiche Aufträge aus Industrie und Handel bestimmt.

Frankfurt. Im ersten Halbjahr 2017 lag der Umsatz auf dem deutschen Markt für Lager- und Logistikflächen mit rund 3,04 Millionen Quadratmeter 12 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Die fünf- und zehnjährigen Durchschnittswerte wurden um 2 Prozent beziehungsweise um 20 Prozent übertroffen. Stabilen Vermietungsumsätzen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2016 stand ein deutlicher Rückgang von 31 Prozent bei Umsätzen durch Eigennutzer gegenüber, teilte Jones Lang La Salle (JLL) mit.

Das nach wie vor positive konjunkturelle Umfeld wirke sich entsprechend auch auf den Markt für Logistikflächen aus. Zahlreiche Aufträge aus Industrie und Handel bestimmen nach wie vor den Absatz an modernen Logistikflächen. JLL geht deswegen unverändert davon aus, dass der deutsche Lager- und Logistikflächenmarkt bis zum Jahresende weiter auf hohem Niveau bleiben wird.

In den „Big 5“ genannten Ballungsräumen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) hat im Jahresvergleich die Region Berlin mit einem Plus von 25 Prozent deutlich zugelegt. Mit einem Plus von 6 Prozent beendete auch die München das erste Halbjahr. Den höchsten Flächenumsatz zeigten – trotz eines Rückgangs von 17 beziehungsweise 12 Prozent – wie im Vorjahr die Regionen Frankfurt (300.000 m²) und Hamburg (225.000 m²).

Spitzenmieten bleiben stabil

Auch im zweiten Quartal blieben die Spitzenmieten für Lagerflächen im Größensegment ab 5000 Quadratmeter in den untersuchten Regionen stabil. Die höchsten Mieten werden mit 6,75 Euro/m²/Monat in München erzielt. Die Regionen Frankfurt (6,00 Euro/m²/Monat), Hamburg (5,60 Euro/m²/Monat) und Düsseldorf (5,40 Euro/m²/Monat) folgen. In Berlin ist die Spitzenmiete mit 5,00 Euro/m²/Monat am niedrigsten.

Außerhalb der fünf Ballungsräume vereinte mit 12 Prozent (rund 261.000 m²) das Ruhrgebiet den größten Umsatzanteil auf sich, gefolgt von Hannover/Braunschweig (173.000 m²) und Rhein-Neckar (155.000 m²). Mit 43 Prozent der Flächenumsätze blieb der Umsatz außerhalb der etablierten Logistikregionen auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren. (tb)