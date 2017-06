Der Paketdienstleister will den Austausch in der Branche über das Netzwerk fördern. Vier weitere Unternehmen vervollständigen künftig das Portfolio der Kooperationsplattform.

Erfurt. Das Logistik Netzwerk Thüringen steigert seine Mitgliederzahl. Mit der Deutsche Post DHL Group, der Autohaus Gotthard König GmbH, dem Thüringer Fahrsicherheitszentrum Eisenach, sowie der Christian Thielemann Transport und Logistik GmbH und der Logis IT GmbH bringen gleich fünf neue Mitglieder ihr Knowhow ein. Damit ist die Kooperationsplattform für Logistiker in Thüringen nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2017 um mehr als 10 Prozent gewachsen. Das unterstreiche die Bedeutung des Logistiksektors für Thüringen, so die Initiative.

Austausch und Innovation fördern

„Mit jedem zusätzlichen Unternehmen erweitern wir unsere Kompetenzen und Kontakte, sodass für alle Beteiligten neue Möglichkeiten entstehen“, freut sich Joachim Werner, Vorstandsvorsitzender im Logistik Netzwerk Thüringen, über den Zuwachs.

Alexander Leibold, Niederlassungsleiter der Deutsche Post DHL Group in Erfurt, sieht die Thüringer Logistik auf einem guten Weg: „Wir haben großes Potenzial in der Region.“ Um das abrufen zu können und den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, sein ein intensiver Austausch nötig – etwa über Innovationsthemen. Deshalb sei eine gemeinsame Plattform, wie das Logistik Netzwerk Thüringen, wichtig, so Leibold weiter.

Neue Mitglieder bringen wichtiges Know-How

Bei den Themen Nutzfahrzeuge und Werkstattleistungen bringen ab sofort das Autohaus Gotthard König als Renault-Vertragshändler und Dacia-Partner neue Kompetenzen ins Netzwerk ein. Für Fragen zur Verkehrssicherheit steht den Mitgliedern künftig das Thüringer Verkehrssicherheitszentrum Eisenach als Ansprechpartner aus der Region zur Verfügung.

Mit der Christian Thielemann Transport und Logistik GmbH und der Logis IT GmbH ergänzen ein erfahrenes Speditions- und Logistikunternehmen sowie ein Anbieter von Softwarelösungen für Logistik- und logistikverwandte Unternehmen das Mitgliederportfolio. Damit bilde das Logistik Netzwerk Thüringen mit nun 48 Mitgliedern das ganze Spektrum der Branche im Freistaat ab. (jt)