Auf der Logimat hatte Dematic mit dem FlexTruck ein intelligentes Flurförderzeug mit Roboterarm gezeigt. Jetzt geht der Picking-Roboter in den USA in den Beta-Test.

Heusenstamm. Dematic, bislang vor allem für die Automatisierung größerer Lagerumgebungen bekannt, will nach der Übernahme und Integration des Automationsspezialisten Egemin auch auf dem Markt der fahrerlosen Transportsysteme (FTS) Impulse setzen. So kombiniert Dematic das autonom navigierende Flurförderzeug FlexTruck mit einem so genannten Automated Robotic Manipulator (ARM) zu einem intelligenten Picking-FTS. Ein Prototyp war bereits auf der Logimat in Stuttgart zu sehen, nun schickt Dematic den FlexTruck in den USA in den Beta-Test.

Intelligentes Navigationssystem

FlexTruck verfügt über ein intelligentes Navigationssystem, das sich allein mittels optischer Sensoren im Raum zurechtfindet. Es dreht mit einem Nullwenderadius und befördert bis zu 2.300 Kilogramm schwere Ladungen mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde. In Kombination mit dem ARM könnte FlexTruck beispielsweise in Umgebungen eingesetzt werden, in denen menschliche Arbeitskräfte widrigen Umständen ausgeliefert sind, zum Beispiel in Kühllagern.

Herstellerangaben zufolge kann FlexTruck in Kombination mit dem Roboterarm nicht nur gemischte Paletten automatisiert zusammenstellen oder depalettieren, sondern auch Wagen und Gabelstapler be- und entladen. Der Roboter ist dabei in der Lage, Waren in Kartons und Beuteln mit einem Gewicht bis zu 30 Kilogramm aufzunehmen.

Markteinführung zum Jahresende

Dematic geht davon aus, FlexTruck inklusive ARM bis Jahresende zur Marktreife zu bringen. „Wir haben ein ganz klares Ziel, nämlich Innovationsführer auch bei intelligenten Flurförderfahrzeugen zu werden“, so Barbara Wladarz, General Manager Central Europe von Dematic. (mh)