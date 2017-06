Der Hendrik Wüst leitet künftig eines der Schlüssel-Ressorts im Kabinett von Nordrhein-Westfalens neuem Ministerpräsidenten Armin Laschet. Es sein zweiter Versuch, in der Politik groß Karriere zu machen.

Düsseldorf. Die Ressorts in der neuen schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sind aufgeteilt. Zwei Tage nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten hat Armin Laschet (CDU) sein Kabinett am Donnerstag vorgestellt: Das Verkehrsministerium leitet künftig Hendrik Wüst. Der 41-jährige CDU-Politiker aus Rhede ist studierter Rechtswissenschaftler. Anfangs war Wüst für eine Unternehmensberatung tätig. Seit 2003 ist er Rechtsanwalt. Von April 2006 bis Februar 2010 war Wüst Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen. Zudem war er lange Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbandes NRW.

Als CDU-Generalsekretär musste Wüst – der bis dahin als jugendlicher Durchstarter bei den Christdemokraten galt – im Februar 2010 zurücktreten. Damals war bekannt geworden, dass die Partei Unternehmen Einzelgespräche mit dem Ministerpräsidenten angeboten hatte, sofern diese auf dem Parteitag einen Stand mit einer bestimmten Größe buchten. Unter anderem hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Zuletzt war Wüst wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion – und deshalb auch für das Amt des neuen Wirtschaftsministers in NRW gehandelt worden. (ag)