Rotterdam. Die niederländische Binnenreederei Danser Group hat einen Container-Shuttle auf dem Wasserweg zwischen den Häfen Rotterdam, Zeeland und Gent gestartet. Der Service soll laut Danser die erste regelmäßige Containerschiff-Verbindung zwischen den drei Häfen sein. Zu Beginn soll der Shuttle einmal pro Woche fahren, in naher Zukunft aber öfter.

Ziel sei es, nach zwei Jahren jährlich eine Gütermenge von 15.000 TEU auf dem Wasserweg zwischen den drei Häfen zu transportieren.



Danser hatte erst Ende April einen neuen Container-Hub in Gent in Betrieb genommen. Die neue Schiffverbindung sieht das Unternehmen als Beitrag zur Verlagerung von Containertransporten von der Straße auf den Wasserweg. Der neue Service sei auch eine Antwort auf den zunehmenden grenzüberschreitenden Containerverkehr zwischen den Niederlanden und Belgien. (kw)