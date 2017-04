Der Logistikdienstleister konnte im vergangenen Jahr vor allem im Lebensmittelsektor und im Landverkehr zulegen. Rückgänge gab es bei der Seefracht.

Kempten. Der Logistikdienstleister Dachser hat im vergangenen Geschäftsjahr seinen Konzernumsatz um 1,7 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Die Zahl der Sendungen stieg um 2,4 Prozent auf 80 Millionen, die Tonnage legte um ebenfalls 2,4 Prozent auf 38,2 Millionen Tonnen zu. Wachstumstreiber waren die europäischen Landverkehre sowie die Lebensmittellogistik. Wie hoch der Konzerngewinn ausfiel, kommunizierte Dachser nicht.



Rückgänge gab es im Bereich der Luft- und Seefracht. Hier sank der Umsatz um drei Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, während die Sendungszahlen konstant blieben. Als Grund dieser Entwicklung führte Dachser die niedrigen internationalen Frachtraten im Seeverkehr sowie negative Währungseffekte an. „Wir wissen mit den Volatilitäten der internationalen Luft- und Seefracht umzugehen und bauen dieses Geschäftsfeld konsequent aus“, sagte Dachser-CEO Bernhard Simon.

Landverkehr und Lebensmittellogistik als Wachstumstreiber



Im Landverkehrssegment, das 75 Prozent des Umsatzvolumens von Dachser ausmacht, machte sich die Exportstrategie des Dienstleisters bemerkbar. So erzielte Dachser 2016 in europäischen Landverkehr einen Brutto-Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Sendungen und Tonnage stiegen um 2,2 beziehungsweise 2,3 Prozent. „Unsere Landesgesellschaften haben durchweg von der starken Nachfrage nach grenzüberschreitenden Verkehren im europäischen Binnenmarkt profitiert. Im Warenaustausch ist und bleibt Europa stabil und eng miteinander vernetzt“, kommentierte Simon.



Um gleich 9,5 Prozent auf 821 Millionen Euro schnellte der Umsatz im Bereich Food Logistics nach oben. Wachstumstreiber war hier nach Unternehmensangaben in erster Linie das starke nationale Geschäft mit Konsumgütern in Deutschland. Auch grenzüberschreitende Lebensmitteltransporte waren gefragt.



Für das laufende Jahr sagte der Vorstandschef und Enkel des Firmengründers, Bernhard Simon, am Dienstag „ein signifikantes organisches Wachstum“ voraus. Das erste Quartal sei ordentlich gelaufen. Auch die Luft- und Seefracht habe angezogen und lasse 2017 eine Trendwende erwarten, sagte Simon. Das Kemptener Familienunternehmen beschäftige mehr als 27.000 Mitarbeiter - gut 14.000 davon in Deutschland - und erhöhe seine Investitionen dieses Jahr um die Hälfte. Gebaut werde in Hamburg, Bremen, Köln, Mannheim, Alsdorf bei Aachen, Dissen bei Bielefeld und Erlensee bei Frankfurt. (sno)