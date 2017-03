Verträge mit den Reedereien der "Ocean Alliance" und "The Alliance" garantieren regelmäßige Verbindungen zwischen dem italienischen Hafen und New York.

Salerno. Die Salerno Container Terminal SpA hat mit den beiden Reedereiallianzen „Ocean Alliance“ und „The Alliance“ einen Vertrag unterzeichnet, der regelmäßige Verbindungen zwischen der italienischen Region Kampanien und New York garantiert. Der Hafen von New York soll ab Salerno in fünfzehn Tagen erreicht werden können. Interessant ist diese Verbindung insbesondere für Exportfirmen aus den Bereichen Mittel- und Süditalien. Die Salerno Container Terminal SpA rechnet nach eigenen Angaben hauptsächlich mit Lebensmitteltransporten.

Die Kooperation mit „The Alliance“ sorge dafür, dass es jetzt wöchentlich fünf Import- und Export-Verbindungen zu allen Kontinenten und wichtigen Häfen im Mittelmeerraum gebe. Bereits jetzt ist Salerno dank der Kooperation mit Hapag Lloyd mit Australien, China (über Singapur), Südostasien (über Port Kelang), Indien und Nord-Europa verbunden. Unter „The Alliance“ firmieren neben Hapag Lloyd auch die japanischen Betreiber K Line, NYK, MOL sowie Yang Ming aus Taiwan. Die Ocean Alliance vereint die China Cosco Shipping mit der Evergreen Line, CMA CGM und OOC. (nja/jt)