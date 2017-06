Die Container-Reederei Maersk Line hat das in Brasilien tätige Unternehmen Mercosul Line an den französischen Wettbewerber CMA CGM verkauft.

Sao Paulo. Die französische Linienreederei CMA CGM übernimmt vom Branchenprimus der weltweiten Containerschifffahrt Maersk Line die Reederei Mercosul Line. Mercosul ist im brasilianischen Markt für Container-Schiffsverkehr tätig. Durch die Übernahme der Mercosul Line würde CMA CGM seine Position im Südamerika-Geschäft – speziell in Brasilien – zu stärken und mehr Dienste in diesem Markt anzubieten, in dem man für die nächsten Jahre speziell in der Küstenschifffahrt und bei Door-Door-Services ein starkes Wachstumspotenzial sieht.

Die Mercosul wurde 1996 gegründet und 2006 von Maersk übernommen. Die Flotte besteht aus vier Schiffen, die in Brasilien und anderen Ländern Südamerikas operieren. Mercosul beschäftigt rund 90 Mitarbeiter an land und 160 auf See. Das Schifffahrtsunternehmen CMA CGM ist in 160 tätig und hat rund 29.000 Mitarbeiter, davon rund 2400 im Hauptquartier in Marseille.

Die Übernahme der Mercosul Line durch CMA CGM ist auch Bestandteil der Übernahme von Hamburg-Süd durch Maersk. Maersk musste das Unternehmen verkaufen, um die Genehmigung für die Übernahme von Hamburg-Süd zu erhalten. Beide Transaktionen sollen im vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein. Die Übernahme von Mercosul durch CMA CGM muss noch von den brasilianischen Behörden genehmigt werden. (tb)