Die Reederei startet in Kürze den Black Sea Med Express Service zwischen Marokko und Algerien und dem Schwarzen Meer.

Marseille. CMA CGM startet in Kürze den Black Sea Med Express Service, der die großen Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres - Türkei, Rumänien und Ukraine - mit Algerien und Marokko verbindet. Die Reederei reagiert damit nach eigenen Angaben auf einen Anstieg des Handels zwischen den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres und Algerien sowie Marokko.

Bei dem Black Sea Med Express Service handelt es sich um den ersten Dienst von CMA CGM, der eine wöchentliche Verbindung zwischen den großen Häfen des Schwarzen Meeres, der Ägäis und dem Norden Marokkos (Tanger und Casablanca) sowie Algerien (Annaba) anbietet. Damit will die Gruppe ihre ShortSea-Aktivitäten in dieser Region weiter vorantreiben.



CMA CGM bewirbt den neuen Dienst mit kurzen Transportzeiten: In 16 Tagen ist Constanta mit Casablanca (Marokko) verbunden, die algerische Küstenstadt Annaba wird in sechs Tagen von Ambarli (Türkei) aus erreicht. Die Route von Malta nach Odessa (Ukraine) beansprucht eine Transitzeit von vier Tagen. Die türkische Millionenstadt Izmir ist in zwei Tagen mit Malta verbunden.



Start des neuen Dienstes ist am 21. August in Malta. CMA CGM setzt eine Flotte von vier Schiffen mit einer Kapazität von je 1700 TEU ein. (sno)