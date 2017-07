Die chinesische Post hat sich für Hannover als Standort entschieden. Ab 2018 transportiert das Unternehmen von dort Fracht mit eigenen Flugzeugen.

Hannover. Niedersachsens größter Flughafen in Hannover hat ab September neue Kundschaft aus China. „Die Standort-Vorentscheidung ist gefallen, jetzt geht es an die konkrete Ausgestaltung”, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Für die chinesische Post habe sich Hannover als idealer Standort herausgestellt. «Ab September geht's los», kündigte Flughafen-Chef Raoul Hille an. Eine von der China Post gegründete Tochtergesellschaft - die China Express Germany - soll künftig die konkrete Planung der Hannover-Aktivitäten übernehmen. Zum Auftakt sei nur an Fracht gedacht, die als Beiladung auf den Weg gebracht wird.

Hille: „Ab 2018 wird dann das Frachtaufkommen mit eigenen Flugzeugen transportiert.” Perspektivisch geht er dann pro Woche von drei bis fünf Flugzeugen der China Post aus, die die niedersächsische Landeshauptstadt anfliegen werden. „Das ist schon sehr realistisch.” Mit der neuen Kundschaft sei der Airport seit rund fünf Jahren im Gespräch gewesen. Am Rande des jüngsten Besuchs von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in China war bekanntgeworden, dass die Verhandlungen vor einem Durchbruch stünden.

Hintergrund sind Pläne der chinesischen Post, europäische Waren, die von Chinesen im Internet bestellt werden, nach China und umgekehrt chinesische Produkte nach Europa zu transportieren. Hannover ist Norddeutschlands einziger Verkehrsflughafen, der rund um die Uhr angeflogen werden kann. Mit seinen drei Landebahnen ist er für bis zu 80 Starts und Landungen pro Stunde ausgelegt. (dpa)