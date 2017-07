Von dem neuen Distributionszentrum südöstlich von Paris sollen über 460 innerstädtische Lebensmittelgeschäfte mit Nachschub versorgt werden.

Paris. Carrefour, der weltweit zweitgrößte Einzelhandelskonzern, und der internationale Kontraktdienstleister ID Logistics haben in Frankreich gemeinsam eine neue Logistikplattform zur Versorgung von Lebensmittelgeschäften eröffnet.

Wie die Unternehmen mitteilen, liegt das 20.000 Quadratmeter große, temperaturgeführte Distributionszentrum in Brie-Comte-Robert, rund 40 km südöstlich von Paris. Von dort sollen täglich 461 Lebensmittelgeschäfte in der Region Paris mit Früchten, Gemüse, Geflügelerzeugnissen und ergänzenden Produkten sowie Selbstbedienungsprodukten für die Supermarktkonzepte Carrefour contact, Carrefour city und Carrefour express beliefern.

Umweltbelastungen so gering wie möglich halten

Das Zentrum sei Teil einer vereinfachten und modernisierten Logistikkette von Carrefour. Der Lebensmittelriese habe es sich zum Ziel gemacht, bei der Belieferung seiner Lebensmittelgeschäfte in der Pariser Metropolregion Transportkosten zu sparen und die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten. Dieses betreffe insgesamt rund 17 Millionen Sendungen und 95.000 Paletten pro Jahr. Der neue Standort werde sechs Tage die Woche 24-Stunden in Betrieb sein und rund 200 Menschen beschäftigen. (jt)