Kirchheim/Sittingbourne. Die britische Carousel Logistics sowie die deutsche LSi Logistik Service haben ihre Fusion bekanntgegeben. Beide Unternehmen bieten individualisierte Logistiklösungen an und kooperieren bereits seit rund sieben Jahren. Durch den Zusammenschluss wollen beide Unternehmen nach eigenen Angaben ein „paneuropäisches Speziallogistikunternehmen“ schaffen. Über die wirtschaftlichen Konditionen der Fusion wurde Stillschweigen vereinbart.

Auch nach der Fusion wird Reinhard Klausner Geschäftsführer der LSi bleiben und zukünftig auch im Board von Carousel Logistics vertreten sein. Der Marktauftritt erfolgt unverändert unter der Marke LSi, auch in dem bestehenden operativen Team des Unternehmens soll es keine Veränderungen geben.

Carousel ist auf die Lieferung von personalisierten Logistiksystemen für Organisationen, mit Vertriebs- und Lageranforderungen, die Standardleistungen übersteigen, spezialisiert. LSI Logistik Service hat einen Schwerpunkt im Bereich des europäischen Expressversands von Ersatzteilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kirchheim bei München hat Standorte in Frankfurt am Main, Barcelona und Breslau. (sno)