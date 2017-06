An dem neuen Standort mit 4900 Quadratmetern Lagerfläche will sich das österreichische Unternehmen auf temperaturgeführte Transporte konzentrieren.

Wien. Der österreichische Transport- und Logistikanbieter Cargo-Partner eröffnet am 01. Oktober 2017 im VGP Park südwestlich von Hamburg, ein neues Logistikcenter auf einer Fläche von 4900 Quadratmetern mit einer Erweiterungsmöglichkeit auf 8600 Quadratmeter. Das Lager bietet nach Angaben des Unternehmens Platz für über 12.000 Palettenstellplätze, über 600 Quadratmeter Kleinteile- und Einzelpickfläche sowie für über 1000 Quadratmeter Blocklagerfläche.

Verkehrsgünstige Lage an der A1

In der neuen Anlage soll ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen einschließlich Kommissionieren und Verpacken, eCommerce Fulfillment und anderen Kontraktlogistik-Leistungen angeboten werden. Der VGP Park Hamburg befindet sich unmittelbar an der Autobahn A1 von Hamburg nach Bremen, sodass alle Hauptverkehrsachsen sind leicht erreichbar sind – die A1 nach Bremen, A7 nach Hannover, A24 nach Berlin sowie die A21 und A20 nach Lübeck und Rostock.

Cargo-Partner betreibt in Deutschland außerdem Standorte in München, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. In Hamburg will sich der Transport- und Logistikanbieter insbesondere auf den temperaturgeführten Transport von Lebensmitteln und Pharmazeutika konzentrieren. (jt)