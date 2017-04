Der schleswig-holsteinische Hafen profitiert laut einem Gutachten von seiner strategisch günstigen Lage. Die Hinterlandanbindung ist aber zu schwach.

Brunsbüttel. Brunsbüttel ist Schleswig-Holsteins wichtigster Hafenstandort. Der Elbehafen und die beiden Kanalhäfen sichern die Arbeitsplätze von rund 12.600 Menschen in der Region und generieren eine Bruttowertschöpfung von rund 870 Millionen Euro. Das ergab eine von der Brunsbüttel Ports GmbH in Auftrag gegebene Studie.

Durch seine strategisch günstige Lage unmittelbar am Nord-Ostsee-Kanal, an der Elbe und in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen erwarten die Gutachter mittelfristig eine deutliche Steigerung von bis zu 1000 weiteren direkt hafenabhängig Beschäftigten. Dafür reicht die Verkehrsanbindung jedoch nicht. Allein im Bahnverkehr würden sich die Transporte mittelfristig verdoppeln. „Aus Sicht der Gutachter wird die maximale Kapazität der Bahntrasse Wilster-Brunsbüttel damit zukünftig überschritten“, sagte Jobst Schlennstedt von der Firma CPL bei der Präsentation am Freitag. (dpa)