Best Azubi 2017: der Countdown läuft

Wer jetzt noch mitmachen will, muss sich sputen. Insgesamt 10.000 Euro Preisgeld wartet auf die Gewinner.

München. Am 9. Januar 2017 um Mitternacht ist definitiv Schluss: dann endet Deutschlands größter Wissenswettbewerb „Best Azubi" für angehende Speditions- und Logistikkaufleute der VerkehrsRundschau, der Kravag-Logistic Versicherung, MAN Financial Services und der Straßenverkehrsgenossenschaften (SVG). Schon jetzt sind über 1700 Azubis bei dem Wettbewerb registriert.

Wer also jetzt noch mitmachen will, muss sich also sputen: denn am 9 .Januar 2017, müssen bis Mitternacht alle sechs Fragebögen online beantwortet sein. Auf die Sieger warten allerdings wertvolle Geldpreise von insgesamt 10.000 Euro.

Zusätzlich erhält die erfolgreichste Berufsschule, die bei Best Azubi die höchste Punktzahl erreicht, einen Einkaufsgutschein von 100 Euro für ihre Best-Azubi-Party.

Die besten 100 Teilnehmer werden in der VerkehrsRundschau und auf der Webseite der VerkehrsRundschau veröffentlicht. Im Frühjahr 2017 werden die Gewinner auf der VerkehrsRundschau Gala am 9.02.2017 bekannt gegeben und veröffentlicht.

Teilnahmeberechtigt sind alle Auszubildenden zum Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung, die sich bis Ende Dezember 2016 in Ausbildung befanden.

Alle Fragebögen und wichtigen Informationen zu dem Wettbewerb finden Auszubildende im Internet unter www.best-azubi.de. Unter www.best-azubi.de mit anderen Azubis diskutieren. Wichtiger Hinweis: die Redaktion der VerkehrsRundschau und das Best Azubi Team sind bis einschließlich 8. Januar nicht zu erreichen.



Der erste Fragebogen für den Wissenswettbewerb Best Azubi erschien in der VerkehrsRundschau-Ausgabe VR39/2016 am 30. September 2016 sowie im Internet unter www.best-azubi.de. Der letzte von insgesamt sechs Fragebögen wird in der VR 50/2016 am 16. Dezember 2016 veröffentlicht. Der Einsendeschluss endet am 9. Januar 2017. (eh)