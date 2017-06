Mermans-Vanhoudt hatte aktiv einen Übernahmepartner gesucht, nachdem der Inhaber keinen Nachfolger im Familienunternehmen gefunden hatte.

Zwijndrecht. Der belgische Allround-Logistiker Van Moer Logistics aus der Antwerpener Stadtgemeinde Zwijndrecht übernimmt den belgischen Mitkonkurrenten Mermans-Vanhoudt aus Retie an der belgische-niederländischen Grenze. Mermans-Vanhoudt sei auf der Suche nach einem Übernahmepartner gewesen, nachdem der Inhaber keinen Nachfolger im Familienunternehmen gefunden habe, teilte Van Moer mit. Die Übernahme soll Ende des Monats abgeschlossen sein.

Mermans-Vanhoudt ist neben allgemeinen Transporten auf Spezialtransporte, Transporte im Bausektor, von Containern sowie Kurierdienste spezialisiert. Das Unternehmen besitzt 60 Zugmaschinen und 120 Anhänger und ist mit nach eigenen Angaben mehr als 200 Kunden neben den Benelux-Staaten auch in Deutschland und Frankreich aktiv.



Van Moers sieht in der Übernahme eine gute Chance, seine Marktposition besonders im Bausektor und bei Spezialtransporten zu stärken. Die Lage von Mermans-Vanhoudt an der belgisch-niederländischen Grenze sei strategisch interessant, um einen schnelleren Zugang zum niederländischen und deutschen Mark ohne die Verkehrsstaus im Großraum Antwerpen zu haben. Außerdem sei die Suche nach Lkw-Fahrern in der Grenzregion einfacher als in Antwerpen.

Van Moers Logistics beschäftigt 850 Mitarbeiter an 14 Standorten in Belgien und Rumänien und besitzt eine Lagerhausfläche von insgesamt 330.000 Quadratmetern. Zu den Kunden des Unternehmens gehören neben BASF, Volvo und Total auch die niederländisch-belgische Lebensmittelmarktkette Delhaize und der auch in Deutschland aktive Materailtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore. Der Jahresumsatz beläuft sich nach Unternehmensangaben auf 100 Millionen Euro. (kw)