In einer gemeinsamen Stellungnahme begrüßen die fünf Verbände den Beschluss des Bundestags, laute Güterwaggons ab 2020 zu verbieten.

Berlin. Als „wichtigen Meilenstein für die Halbierung des Schienenlärms bis 2020“ haben die Eisenbahnverbände Allianz pro Schiene, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE), der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie der Verband der Güterwagenhalter in Deutschland (VPI) den am Donnerstag gefällten Bundestagsbeschluss des „Gesetzes zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen“ begrüßt.

Die Parlamentarier hätten damit Klarheit für die Branche in Europa geschaffen. Für die Eigentümer von leisen neuen oder umgerüsteten Güterwagen sei damit klar, dass ab Ende 2020 mit lauten Güterwagen kein wirtschaftlich erfolgreicher Schienengüterverkehr mehr betrieben werden kann und ihr eigenes Engagement Früchte tragen wird. Auch die durch den Bundestag noch einmal gegenüber dem Regierungsentwurf enger gefassten Ausnahmen und Befreiungen des Gesetzes finden die Zustimmung der Verbände, weil damit das beabsichtigte Signal an die Halter lauter Wagen noch unmissverständlicher ausgefallen sei. (jt)