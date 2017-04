Prime-Now-Kunden des Online-Riesen können über den Schnelllieferservice direkt in den Filialen von "Basic" und "Kochhaus" unter anderem Bio-Lebensmittel bestellen.

Berlin. Amazon liefert in Berlin über seinen Schnelllieferservice Prime Now jetzt auch Lebensmittel von den Läden lokaler Händler. Der Online-Versandhändler arbeitet dafür mit der Bio-Supermarktkette „Basic“ und dem Lebensmittelhändler „Kochhaus“ zusammen. Obst und Gemüse, Fleisch, Molkereierzeugnisse, Brot und Backwaren sowie Kochsets und besondere Zutaten bekommen Prime-Now-Kunden laut Amazon innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines frei wählbaren Zwei-Stunden-Fensters geliefert. Prime-Mitglieder kaufen über Browser oder Prime Now-App direkt in den Filialen der Händler ein.

Die beiden stationären Händler erweitern mit ihren Online-Shops auf bei Prime Now die Auswahl von Amazons schnellstem Lieferservice, der bereits Drogerieartikel, Elektronik, Bücher, Spielwaren, DVDs, gekühlte und ungekühlte Lebensmittel sowie Getränke anbietet. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Die Lieferung innerhalb einer Stunde kostet 6,99 Euro extra. Innerhalb des Zwei-Stunden-Fensters kostet die Zustellung nichts. Der neue Service ist zwischen Montag bis einschließlich Samstag verfügbar. Die verfügbaren Lieferzeiten variieren je nach Händler: basic bietet zum Start die Lieferung von 8 - 24 Uhr, Kochhaus liefert von 10 - 22 Uhr.

Bereits seit letztem Jahr profitieren Prime-Mitglieder in Berlin von Amazons ultraschnellem Lieferservice Prime Now. Die eigenen Shops von den lokalen Partnern „Kochhaus“ und „basic“ nutzen die Lieferinfrastruktur von Prime Now und erreichen dadurch weitere Kunden. Indes wird seit Monaten bereits über den Marktstart von Amazon Fresh spekuliert. (ag)