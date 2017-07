Ab sofort ist der Lebensmittel-Lieferdienst nach Berlin und Potsdam auch in Hamburg verfügbar. Zum Angebot gehören rund 300.000 Artikel.

Hamburg. Amazon weitet seinen Lebensmittel-Lieferdienst Amazon Fresh auf Teile von Hamburg aus. Ab sofort können Amazon-Prime-Mitglieder ihren Wocheneinkauf online erledigen und dabei nach Unternehmensangaben aus rund 300.00 Produkten wählen – darunter frische Lebensmittel, Kaffee, Limonaden und Bier. Wer den Service nutzen möchte, zahlt 9,99 Euro im Monat für eine unbegrenzte Zahl an Gratis-Lieferungen. Der Mindestbestellwert liegt bei 40 Euro. Bisher wurde der Dienst Amazon Fresh nur in Berlin und Potsdam angeboten.

„Der heutige Start von Amazon Fresh in Teilen von Hamburg ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unseren Service vielen Prime-Mitgliedern zugänglich zu machen. Das positive Feedback der Kunden in Berlin und Potsdam zeigt uns, dass sie die Kombination aus einer riesigen Produktauswahl, flexiblen Lieferoptionen und guten Preisen sehr schätzen“, sagt Florian Baumgartner, Director Amazon Fresh Deutschland.

Bestellt werden kann täglich bis 22 Uhr. Die Lieferung erfolgt am nächsten Tag in einem vom Kunden gewählten Zwei-Stunden-Zeitfenster. Bei rund 13.000 Produkten ist nach Angaben von Amazon auch eine Lieferung am gleichen Tag möglich, wenn die Bestellung bis 10.30 Uhr eingeht. Ferner können die Käufer ihre Lieferungen zwischen 5 und 22 Uhr auch an einem geschützten Ort abgeben lassen, wenn sie nicht zuhause sind. (sno)