Der Onlinehändler baut bis 2019 in Oelde ein neues Logistikzentrum an der A 2. Es sollen bis zu 2000 Arbeitsplätze entstehen.

Oelde. Der Onlinehändler Amazon baut in Nordrhein-Westfalen. Wie verschiedene Medien berichten, soll im münsterländischen Oelde ein neues Logistikzentrum entstehen. Standort ist das Gewerbegebiet Aurea in direkter Nähe zur Autobahn 2. Amazon will dafür rund 200 Millionen Euro investieren.

Bereits vor rund sieben Jahren soll sich der Projektentwickler Gazley das 15 Hektar große Grundstück für Amazon reserviert und nun final gekauft haben. Das Bauvorhaben soll bis 2019 abgeschlossen werden. Laut WDR könnten bis zu 2000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Amazon baut in Nordrhein-Westfalen aktuell an verschiedenen Standorten. Im Herbst sollen die Arbeiten an einem neuen Logistikzentrum in Werne im Kreis Unna abgeschlossen sein. Ein weiteres Zentrum entsteht in Dortmund. Auch hier wird die Inbetriebnahme für den kommenden Herbst erwartet. (sno)